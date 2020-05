Murió otro referente social de una villa

“Tenía casi 60 años y era una persona de riesgo porque tenía diabetes y obesidad. Estaba internado desde el domingo pasado. Creemos que se contagió en el comedor pero no sabemos bien”, dijo Héctor Guanco, integrante del comité, y agregó que “Víctor era muy bueno, lo querían mucho en el barrio”.

“Es triste saber que sus hijos y familiares no se pudieron despedir y más triste es saber que no van a poder hacerlo, no se pueden abrazar entre ellos para tener un consuelo porque están aislados en distintos lados”, lamentaron desde el comité.

En los barrios vulnerables, la cifra de infectados asciende a 1.201, de los cuales 141 ya se recuperaron, según informó el gobierno de la Ciudad.