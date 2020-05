Solo vendían pizza a los que tenían auto y un hombre llegó con un vehículo de juguete

En medio de las disposiciones oficiales de México por el coronavirus, los restaurantes solo están autorizados a vender a domicilio o a través del autoservicios a personas que llegan en auto.

Un hombre que vive en la ciudad de Reynosa quiso ir a comprar una pizza pero fue rechazado por no tener vehículo. Es por eso que regresó a su casa, agarró un vehículo de juguete y volvió en busca de revancha.

En las imágenes que se hicieron virales en las redes sociales, muestran cómo el hombre se colocó en la fila de pedidos y esperó con paciencia a que llegara su turno. Finalmente, logró su cometido y tuvo su pizza.

“La supo hacer. Como todo buen mexicano”, “A mí me venden porque me venden”, “Los empleados seguro ya no supieron ni qué responder”, “Eso es tener ganas de comer pizza” y “En tiempos de crisis la creatividad sale a relucir”, fueron algunos de los comentarios en las redes.

