Detuvieron a los padres de una bebé de 10 meses intoxicada con cocaína

View this post on Instagram

En Singapur usan perros-robots para reforzar el distanciamiento social. “Por favor, mantengamos a Singapur saludable. Por tu propia seguridad y la de las personas a tu alrededor, por favor mantente por lo menos a un metro de distancia. Gracias.” anuncia el ciberperro. ¿Una nueva coincidencia con Black Mirror? #Singapur #PerrosRobots #BlackMirror