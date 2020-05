Los menores de 12 años podrán salir a hacer compras con sus padres

View this post on Instagram

?? El Presidente Alberto Fernández recibió el consejo del comité de expertos y tiene luz verde para flexibilizar la cuarentena a partir del lunes. ¿Qué modificaciones habrá? ¿Cómo se llevará adelante en los principales centros urbanos? ¿Está a tiempo de recuperar o frenar la caída de la economía? El CORONAVIRUS y la ARGENTINA en una nueva etapa. #BrunchDeNoticias #PrincipalesTemas #Cuarentena #QuedateEnTuCasa #MeQuedoEnCasa #ASPO #AlbertoFerna?ndez #Congreso Por @lojomatias