Femicidio de San Pedro: el asesino lo habría hecho por venganza contra la hija de la víctima

¿Pensás que sos feminista porque tenés hermanas e hijas? ¿No sos ni feminista ni machista? ¿Pensás que estamos exagerando cuando decimos que vivimos en una sociedad machista? . En este video nos cuestionamos qué rol deben cumplir los hombres cis en la lucha por la igualdad de género y desde qué lugar pueden participar. Por @temperlina – Edición: @gimenezleo_ Gracias @barbisimeoni (Comunicadora) @mielasol (Co-directora de @feminacida) y @soyfloralcaraz (Periodista, Co-directora de @latfemnoticias).