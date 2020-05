Entre Ríos: apareció un puma en peligro de extinción en el patio de una casa

View this post on Instagram

Ya todos vimos las miles de imágenes de animales salvajes circulando por las calles vacías de las ciudades. Ya escuchamos cómo la naturaleza está aflorando pero, ¿es un cambio que podemos mantener? ¿Qué va a pasar cuando pasemos la crisis? Hablamos con Bruno Giambelluca (@b.giambe), miembro del área de campañas de @greenpeacearg para que nos aclare el panorama a futuro. Host: @camivalero #covid19 #coronavirus #cambioclimático?