La prendió fuego con su bebé en brazos: “Mi hija más grande vio todo”, declaró la víctima

Cintia García sobrevivió a un intento de femicidio con su beba en brazos, cuando su pareja la prendió fuego en Bahía Blanca. “Nunca pensé que iba a hacer eso. Me roció y fue a buscar un encendedor, con mi nena al lado y la bebé a upa”, confesó la víctima, angustiada.

Tras el ataque de Maximiliano Cayumil, su pareja y padre de sus hijos, una vecina que escuchó los gritos, logró salvarla colocándola debajo de la ducha.

En diálogo con La Brújula 24, la víctima contó que la pelea empezó después de que Cayumil volviera de la comisaría, donde había ido para denunciar a un exnovio de ella. “No sé qué habrá escuchado en la comisaría porque cuando regresó me empezó a acusar de haberle mostrado el bebé a mi anterior pareja”, relató.

“Se paró al lado de la cama y me dijo que me iba a rociar con alcohol etílico para prenderme fuego. Nunca pensé que fuera a hacerlo”, reveló.

“La primera chispa no me agarró y la segunda ya hizo que tome fuego. Después de eso no me acuerdo nada. Mi hija más grande vio todo”, agregó.

La policía encontró al agresor a unas pocas cuadras de la casa y lo trasladaron a la comisaría donde quedó detenido acusado de “homicidio agravado”.

Si sufrís violencia de género, llamá al 147 los 365 días del año

Fuente: La Brújula 24