Convocan a un cacerolazo nacional contra la prisión domiciliaria para los presos

View this post on Instagram

?? El Presidente respaldó la decisión de la liberación de presos y la enmarcó en un contexto internacional para evitar contagios. En la oposición y en algunos sectores del oficialismo marcaron críticas. #BrunchDeNoticias #PrincipalesTemas #Cuarentena #QuedateEnTuCasa #MeQuedoEnCasa #ASPO #Presos #AlbertoFernández #SergioMassa #Congreso Por @lojomatias