Cómo será el regreso de los nenes a las calles en España y que podrían imitar otros países

View this post on Instagram

?? "Va a seguir de diferente manera" declaró el ministro de Salud de la Nación. Cristina Fernández de Kirchner vs la Corte Suprema por las sesiones virtuales del Congreso. #PrincipalesTemas #Cuarentena #AislamientoSocial #GinésGarcía #AlbertoFernández #MeQuedoEnCasa #QuedateEnCasa Por @lojomatias