La idea de Roger Federer para unir la liga hombres y mujeres en tenis

“Solo me preguntaba … ¿Soy el único que piensa que ahora es el momento para que el tenis masculino y femenino sean uno solo? Estoy imaginando una fusión entre la WTA y la ATP. No hablo de fusionar la competencia en la cancha, sino de fusionar los organismos que supervisan las giras profesionales de hombres y mujeres”, escribió el ex número 1 del mundo.

“Probablemente debería haber sucedido hace mucho tiempo, pero tal vez ahora es realmente el momento. Es confuso para los fanáticos cuando hay diferentes sistemas de clasificación, diferentes logotipos, diferentes sitios web, diferentes categorías de torneos”, reflexionó.