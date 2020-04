El Pocho Lavezzi confirmó su noviazgo con una modelo brasileña

Tras algunos rumores, el Pocho Lavezzi confirmó su noviazgo con la modelo brasileña Natalia Borges, a través de sus redes sociales.

El exfutbolista publicó una foto junto a ella en sus historias, en medio de la cuarentena y terminó con la novela de saber si está o no de novio. En los últimos días, Lavezzi se mostró en las paradisíacas playas de Saint Barth y ahora lo hizo junto a su nueva novia.

Todo comenzó cuando su expareja, Yanina Screpante, lo acusó de “icardiar” a un amigo al sostener que la modelo había sido la novia de un allegado a él.

“No me extraña que el Pocho haga esto, si estuvo con la novia de Nacho Viale (en referencia a Lucía Pedraza), que se la pasaban comiendo juntos, eran súper amigos. En fin, que haga lo que quiera, problema de él. Le vendrá el karma”, denunció la modelo.

“Me explicó que es verdad que está con esta chica. Que la conoce hace más de diez años, en un contexto cuando él jugaba en el Napoli. Y cuando iba a un restaurante muy famoso conoce a un chico que era el dueño de este lugar, que era el novio de esta chica, y ahí quedó”, recordó Yanina Latorre en LAM, luego de una conversación con el exdelantero de la Selección argentina.

“La chica se separó de este pibe hace diez años. En el medio se casó, se divorció, tuvo miles y él me dijo ‘las mujeres no son propiedades de los hombres’. Me la reencontré en un viaje que hice a Nueva York y pegamos onda”, agregó Latorre.

