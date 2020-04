Los mayores de 70 años deberán sacar un permiso para circular por la Ciudad de Buenos Aires

A partir del próximo lunes, las personas mayores de 70 años deberán tramitar un permiso especial para circular por las calles de la Ciudad de Buenos Aires, debido al coronavirus.

Esta herramienta servirá para persuadirlos de hacer salidas innecesarias a la calle, además de mantener el distanciamiento social entre los mayores y evitar contagios.

En la Capital, ocho de cada diez personas muertas por Covid-19 son adultos mayores, por lo que el Gobierno porteño tomó esta decisión para un rango etario que supera las 650 mil personas y son el mayor grupo de riesgo.

Esta medida forma parte del Plan Integral de Cuidado y Acompañamiento de Adultos Mayores que lleva adelante el Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat.

Está apoyada en tres pilares fundamentales: que los adultos mayores no puedan salir, que no quieran salir y que no tengan que salir. No habrá límites de permisos por persona.

El permiso se podrá sacar gratuitamente llamando por teléfono a la línea 147 y será válido solamente por un día, pero no será necesario cuando la salida sea para cobrar la jubilación, recibir tratamiento médico o vacunarse.

VER MÁS: Quiénes pagarán el impuesto a las grandes fortunas