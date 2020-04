Las ART deberán pagar los casos de coronavirus en trabajadores exceptuados del aislamiento

View this post on Instagram

Tranqui, estamos todos en la misma. La pregunta es, ¿qué va a pasar con nuestra CABEZA post CUARENTENA?? ¿y con los VÍNCULOS? Hablamos con @danofurst sobre salud mental en cuarentena y qué podemos hacer para sentirnos mejor. . Y vos,¿qué estás haciendo para pasar esta cuarentena? Por @temperlina – Realización: @gimenezleo_