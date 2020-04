China registró una nueva ola de contagios de coronavirus y temen por un rebote del virus

View this post on Instagram

Hay muchas opiniones con respecto a su uso; Algunas provincias del país ya lo hicieron obligatorio, otras continúan sin recomendarlo. ¿Qué dice el Gobierno? ¿Qué opina la OMS? No desesperes, acá te decimos que tenes que hacer . . . . Host: @lulidubie – Edición: @matiferan . #cuarentena #barbijos #quedateencasa