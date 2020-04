Murió el papá de Agustín Sierra, en medio de la cuarentena

En medio del aislamiento social, preventivo y obligatorio, murió el padre de Agustín Sierra, el exactor de Chiquititas, quien se mostró dolorido en las redes sociales por el momento.

“No sé por dónde empezar, estoy destruido por dentro. Se nos fue Betito, una gran persona, un hombre de principios y valores único. Solo tengo palabras de agradecimiento para vos. Me diste todo y jamás nos faltó nada. Me acompañaste en mi sueño cuando apenas tenía siete años y dejaste de lado tus cosas para poder llevarme y traerme. Me enseñaste a ser respetuoso y humilde, y a valorar lo que nos tocaba vivir”, escribió conmovido.

“Para mí no moriste, porque vas a seguir vivo en nosotros, en nuestros recuerdos y siempre te vamos a llevar en el corazón”, comentó.

Sierra no ocultó su fastidio contra el aislamiento por el coronavirus, el cual obligó a toda su familia a despedir a su padre en soledad. Sin embargo, sostuvo que cuando todo esto termine harán un asado y una fiesta en honor a su ser querido.

