Las palabras de la hermana de Emiliano Sala: “Quisiera que solo estés para poder cuidarte”

Todos estos días dónde el mundo está enfermo, me acordé de vos más que nunca. No estás. La vida te llevó antes. Pero sin embargo, no dejo de imaginarme que hubiera pasado con tu vulnerabilidad, frente a todo este caos impredecible que se nos cayó arriba de la cabeza. Pero siempre dejabas el lamento personal de la puerta de tu casa para adentro. " Yo estoy bien. Por mí no te preocupes" "Decime que necesitas vos" Y repetías bien fuerte la palabra Vos. Si, yo. Lo único que se me viene a la imaginación, es la certeza de ese teléfono sonando más de tres veces por día, hostigándome a palabras repetitivas que declaren a forma de suplicio, que me cuide. Cuidate gorda (cómo me decías vos), te lo pido por favor. Es la voz en un teléfono que hoy no suena, pero que se escucha igual. Cuidate gorda. Cuidá a Augus. Tené paciencia. Y mil historias, donde hoy me hacen distinguir la soledad del aislamiento. Te extraño. El teléfono no suena. A veces tanteo para ver si anda. Y recibo la respuesta silenciosa que me oprime el pecho: Sí. Claro que anda. Solo que vos no estás para pedirme que me cuide. Para decirme que no salga. Para besarme la frente a la distancia, diciendo cuidate hermana. Cuidate. Te extraño, Emi. Quisiera que estés solo para poder cuidarte lo que no te cuidé antes. No siento culpa. Solo tengo ganas. Pero eso es peor. Porque la culpa tiene remedio. Una vuelta de tuerca. En cambio, las ganas de vos, siempre van a quedar vacías. Insatisfechas. Muertas. Es esa parte de la vida que aprendí que nunca va a volver a suceder. No estoy llorando. Tengo tu recuerdo y el sonido de tu voz intacto. Por eso sonrío. Por eso me cuido. Por eso sigo. Por eso. ??