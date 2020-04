Productos con sobreprecios: echaron a 15 funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social

View this post on Instagram

??? Denuncian supuestos sobreprecios en una compra de alimentos por parte del Ministerio de Desarrollo Social. El presidente respaldó a Daniel Arroyo pero dijo que no se va a pagar más del monto que establece el programa Precios Cuidados. Además, auguró que se extenderá la cuarentena aunque con algunas flexibilidades. #BrunchDeNoticias #PrincipalesTemas #QuedateEnCasa #MeQuedoEnCasa #Cuarentena Por @lojomatias