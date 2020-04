Cómo hacer un barbijo casero, según el Ministerio de Salud

View this post on Instagram

La pandemia del covid19 provocó una catarata de noticias falsas que circulan por Whatsapp y las redes sociales. ¿Sabés cómo prevenir la desinformación? Te compartimos los tips de @chequeado para que no caigas en la trampa. Podés reenviar los virales que te lleguen al Whatsapp de Chequeado: +54 9 11 3679-0690 y ellos lo chequean. O suscribirte a las alertas de información que manda la Organización Mundial de la Salud (OMS), enviando un whatsapp al: +41 22 501 76 90. Compartí este video entre tus familiares, así nadie cae en la trampa. Host: @camivalero Edición: @matiferan