Alberto Fernández, sobre el aislamiento obligatorio: “La cuarentena va a seguir, pero la flexibilizaremos”

El presidente Alberto Fernández confirmó que el aislamiento continuará pero que “será flexibilizado” para los distintos sectores de la economía. Además, adelantó que se juntará con la CGT, la UIA y Comercio para planear un retorno parcial a la vida diaria de los argentinos.

“Hicimos un enorme esfuerzo y no lo podemos perder. Podemos pensar en levantarla para algunos sectores. Lo vamos a resolver en conjunto, quiero que todos escuchemos a los especialistas”, aclaró el mandatario en Desde el llano, TN.

Además, el mandatario admitió que el aislamiento implicará “un costo grande para la economía“, pero que la prioridad del Poder Ejecutivo “es cuidar a los argentinos”. “Cuanto más demoremos la cuarentena, más tiempo vamos a ganar para fortalecernos en insumos y de atender el pico de la epidemia”, aclaró.

A post shared by TKM (@mundotkmcom) on Apr 5, 2020 at 11:00am PDT

View this post on Instagram

Fernández habló sobre la organización errónea del viernes en cuanto a la apertura de los bancos y el cobro de las jubilaciones. “Hubo un error nuestro. También es cierto que mucha gente vio los bancos abiertos y se volcó a hacer trámites que no tenían que ver con el pago de haberes”, dijo.

“Hay jubilados que confían más en verle la cara al empleado del banco que ir al cajero automático. Fue un trago amargo pero reaccionamos en 24 horas, con la ayuda de los intendentes. Fue un error y no tiene que volver a pasarnos”, admitió.

Por otro lado, se refirió a los cacerolas que se escuchan a las 21.30 pidiendo que los políticos se reduzcan el sueldo. “Hay gente que honestamente no le gusta algo y se queja y está bien, eso es la democracia. Pero estoy seguro que la enorme mayoría de los argentinos me acompaña a mí y a esta lógica de cómo afrontar la pandemia”, concluyó.

En el último Boletín Oficial se pudo ver una compra de alimentos para repartir entre los más necesitados, pero algunos precios superaban ampliamente los pactados por el Gobierno. “Creo en la honestidad de Daniel Arroyo, que me dijo que va a abrir una investigación para ver qué es lo que pasó. Me planteó que las empresas se plantaron y no quisieron bajar los precios. Esto habla de la cartelización de algunos sectores que no son capaces de flexibilizar sus posiciones”, explicó y disparó, para despegar a su ministro de las acusaciones: “El primero que va a perseguir a un corrupto es el Presidente“, explicó.

“La compra de alimentos que se ha hecho no se pagó todavía. Di la orden a Jefatura de Gabinete, que tiene autoridad en este tema, que ninguna compra se pueda hacer sin respetar los precios máximos que el Estado nacional fija”, amplió.

“Los procesos deberán ser revisados y se aplicarán los precios máximos. No puede ser que se le planten al Estado y le digan ‘no te vendo’. ¿Con qué autoridad moral si no voy a ir a decirle a los comerciantes que respeten los precios máximos?”, cerró.

VER MÁS: El nuevo cronograma de pagos en el banco, según la terminación del DNI