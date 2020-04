De esta forma podés ayudar a tu negocio de barrio durante la cuarentena

View this post on Instagram

Sabemos que es difícil vender en estos tiempos tan complejos, pero al mismo tiempo, es cuando más lo necesitás. La sustentabilidad de tu negocio depende de tus ventas, por eso dejar de vender no es una opción: ¡tu tienda online puede ser la mejor herramienta para mantener ingresos de dinero y así lograr costear la estructura de tu negocio! . Hoy, te compartimos algunos consejos para que sigas vendiendo online durante la #cuarentena: . ? Generá confianza: comunicales a tus clientes que pueden comprar ahora y recibir su pedido al finalizar la cuarentena. Podés hacerlo en diferentes lugares de tu tienda: carrusel de imágenes, banners informativos, páginas de contenido, barra de anuncios, un pop-up, etc. . ? Transmití tranquilidad: avisales a tus clientes que al comprar durante la cuarentena pueden cancelar su compra antes del despacho si cambian de opinión. En este momento es importante incentivarlos a comprar seguros y tranquilos. . ? Ofrecé descuentos y ofertas: en la medida que tus costos lo permitan, hacé promociones para que sea más atractivo concretar la compra ahora. Podés hacer un cupón de descuento con el nombre: "QUEDATEENCASA", promos de 2×1 o 3×2 para aumentar tu ticket promedio, envíos gratuitos a partir de cierto monto y ofrecer cuotas sin interés. . ? Seguí haciendo marketing: comunicá todo lo que estás haciendo en tus redes sociales y en tus canales habituales de comunicación, desde los cuidados que están teniendo para el empaquetado y envío de productos hasta las promociones que tenés vigente en la tienda. . ¡Mencioná en este post a aquellos emprendedores que hoy más que nunca necesitan poner en práctica estos consejos!