El fuerte mensaje de Ricardo Centurión, tras la muerte de su novia: “No me dejes acá solo”

Falleció Melody Pasini, la novia del futbolista Ricardo Centurión, el domingo por la mañana mientras manejaba su auto cerca de la casa de sus padres en Lanús. El jugador habría sufrido un ataque de nervios al enterarse de la noticia y le dedicó un mensaje en sus redes sociales.

“Te voy a amar siempre mi amor”, publicó Centurión en su cuenta de Instagram, tras la muerte de su novia de los últimos 4 años. Pasini tuvo ataque cardíaco mientras manejaba y esto le hizo perder el control del auto.

Su posteo se llenó de comentarios de futbolistas dejándole condolencias y un deseo de mucha fuerza para poder superar este momento tan complicado.

Algunos de los destacados fueron el de Renzo Saravia, Marcelo Meli y el periodista Juan Pablo Marrón. “Mucha fuerza”, fue el mensaje general.

Además, en sus historias que luego borró, el jugador agregó algunos mensajes: “Me voy con vos mi amor, no me dejes acá solo por favor. Me duele el alma Mel, me duele el corazón mi amor” y “Fuiste sos y serás el verdadero amor de mi vida”.

Melody Pasini tenía 25 años y era fanática de Racing. La joven había sido trasplantada del corazón cuando era chica y tenía antecedentes de problemas cardíacos. Ayer, la muerte la sorprendió cuando circulaba con su auto cerca de la casa de sus padres. Ella estaba haciendo la cuarentena obligatoria dispuesta por el gobierno nacional junto a Centurión en el departamento del futbolista en Puerto Madero.

Por lo pronto, hoy se esperan los resultados de la autopsia para determinar con exactitud la causa de la muerte de la chica aunque todo indica que tuvo un paro cardiorespiratorio y esto le hizo perder el control.

VER MÁS: Los detuvieron por romper la cuarentena y descubrieron que tenían a los hijos en el baúl