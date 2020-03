Aumento de multas: la Ciudad cobrará hasta 80 mil pesos a quien viole el aislamiento total

View this post on Instagram

– La #ONU lanzó un plan humanitario para ayudar a los países más vulnerables del mundo. – @jazminchebar producirá 20.000 barbijos de URGENCIA. – @sifundacion lleva adelante la campaña #SeamosResponsables destinada a mayores de 60 años sin asistencia. – @mateclubdeconversacion crea encuentros virtuales con personas de todo el mundo para cruzar idiomas mientras tomás mate. #BuenasNoticias para estos tiempos en casa por @eugenia.blanco