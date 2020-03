Se registró el primer caso local de transmisión de coronavirus

View this post on Instagram

?En Francia, las marcas Louis Vuitton, Dior y Givenchy se unieron para hacer alcohol en gel gratis para hospitales franceses. ?En nuestro país, en las últimas horas, unos 600 investigadores e investigadoras de CONICET se propusieron voluntariamente, para colaborar en la detección de soluciones al avance de la pandemia del coronavirus. #BuenasNoticias por @eugenia.blanco