Un hombre quiso entrar a Pinamar y los vecinos no lo dejaron: “Mostrá el documento”, le gritaron

En el medio de la pandemia del coronavirus y en la víspera del fin de semana largo, el intendente de Pinamar Martín Yeza avisó que los turistas no se acercaran a la ciudad balnearia porque estaría todo cerrado. De todas maneras, algunos intentaron ingresar y hubo problemas.

“Venís de vacaciones. Mostrá los documentos”, le gritaron a un hombre que quería pasar. A pesar de los controles que está haciendo la policía en el ingreso a Pinamar, los vecinos se sumaron e impidieron el ingreso de los turistas.

Una de las escenas que se vivió el jueves a la tarde fue registrada por una persona y se viralizó en Twitter. “¿Cómo no me vas a dejar entrar a mi casa?”, dice el hombre que quiere pasar. “Flaco si no sos de Pinamar, tomatelá, la c… de tu madre”, le responde un vecino enojado, que además le pidió que mostrara el documento.

La palabra de Martín Yeza: