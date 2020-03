Murió un hombre por coronavirus y es la tercera víctima fatal en Argentina

View this post on Instagram

#Coronavirus Dos hermanos argentinos que vivían en China volvieron a la Argentina y, ante la falta de protocolo de seguridad en el aeropuerto de Ezeiza, tomaron la decisión de aislarse. "Nos dijeron que como no teníamos síntomas no hacía falta que usáramos barbijos, nos sentimos subestimados, nos dijeron que no nos preocupáramos" comentó uno de ellos.