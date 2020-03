Un periodista de Todo Noticias regresó de Estados Unidos y no cumplió con la cuarentena obligatoria, para los viajeros que regresen de las zonas de riesgo del coronavirus. Una colega lo increpó, a través de las redes sociales.

Se trata de Adrián Ventura, quien se encuentra en el noticiero Tempraneros, y volvió al ciclo televisivo, a los pocos días de regresar de viaje. “Pedro, Adri, ¿vos no tendrías que estar en tu casa?”, twitteó su compañera de canal.

Coronavirus: un periodista de TN no respetó la cuarentena tras volver de una zona de riesgo

Para evitar que se propague rápidamente el coronavirus, en la Argentina, el presidente Alberto Fernández decidió realizar un DNU, para que sea obligatoria la cuarentena, para quienes hayan visitado una zona de riesgo. A su vez, las penas, para quienes no las cumplan, serán bastante importantes.

Frente a esto, Adrián Ventura volvió a su lugar de trabajo, en plena Ciudad de Buenos Aires, en una empresa con cientos de empleados, sin haber confirmado que no tiene contagio por coronavirus. Hasta el momento, no se sabe si ahora respetará o no la cuarentena.

