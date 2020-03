El padre la retiró del colegio sin avisarle a la madre y la nena no aparece desde el viernes

El padre fue a buscar a la salida del colegio a su hija y no apareció más. La madre, Dana Clemente, está desesperada y pide ayuda para encontrar a Tiziana Guarnaccia, de tan solo 6 años.

Según denunció la mujer, el padre de la pequeña, el empresario porteño Fernando Guarnaccia, la fue a buscar al colegio en Villa del Parque y se la llevó sin avisarle.

Dana tiene miedo de que el hombre la saque del país y no la vuelva a ver. Desde el viernes pasado que no tiene contacto con la menor, ya que el padre apagó los celulares.

Pese a haber hecho la denuncia, nadie la ayuda porque “es el padre”, un hombre que -según ella- le viene haciendo la vida imposible desde hace un año y la Justicia no hace nada porque “tiene mucha plata”.

“Apagó el celular, lo llamamos y no responde, fuimos a la casa en Pilar y no están. La abuela también apagó el celular. El lunes esperábamos que la lleve al colegio y no lo hizo, realizamos la denuncia pero no sabemos nada de ellos”, contó Dana.

Ante cualquier información se agradece comunicarse de inmediato al 911 o al celular de la mamá (011) 5484 -4441.

