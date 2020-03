Un nene mapuche arrancó el colegio y su deseo para este año es que no le hagan bullying

View this post on Instagram

RESPETO #MAPUCHE (En otro capítulo de "Los pibes entienden todo", la tarea de #Joaquín, un pibe mapuche y sus deseos para este año escolar) El pibe se llama Joaquín y tiene ocho años. Hace un par de días arrancó el colegio y deja las cosas bien en claro desde la primera página de su cuaderno, en la tarea. Joaquín quiere hacer amigos y amigas, y quiere tener clase de arte, pero también es mapuche y no quiere sufrir bulling por su pertenencia cultural a otro pueblo, y tampoco tiene ganas de que lo manden a izar una bandera que no es la de su pueblo originario. La lucha por el respeto a la identidad de nuestros pueblos originarios debería ser un factor presente en todas las aulas de esta tierra. Enseñar también es enseñar a respetar y a comprender, a investigar y a descubrir, a sumar y a ser solidario. Ojalá la escuela sea el lugar inclusivo y amigable que sueña Joaquín desde estos primeros días. (Gracias a su mamá, #Nerú, por enviarnos la imagen y contarnos la historia: "Indigna que a esta altura y con tantos hechos aberrantes que hemos padecido como pueblo, tenga que esforzarme cada día para que me hijo no tenga vergüenza de su identidad, ni sufra #bulling, y sea respetado", nos escribe) #RevistaSudestada