Hoy cumpliría años Fernando: la carta de su novia y el recuerdo de su padre

Hoy cumpliría años Fernando Báez Sosa y su novia, Julieta, escribió una carta dedicada a él. A su vez, los padres de la víctima volvieron a hablar sobre el caso judicial.

“Ojalá estuviera festejando tu cumpleaños”, escribió la pareja del adolescente, que fue asesinado el pasado 18 de enero, en plena calle de Villa Gesell.

El primer cumpleaños de Fernando sin él

En el primer cumpleaños de Fernando, desde su muerte, tanto su novia como sus padres volvieron a hablar públicamente de su asesinato y de cómo sigue el caso en la Justicia.

Silvino Báez quiso remarcar que, conforme va transcurriendo el tiempo, se hace más difícil su partida. “Día a día es más duro. Tenemos un dolor inmenso, bronca, hoy en especial que no está Fernando con nosotros”.

“Fernando no está, eso es lo más difícil. Nosotros tratamos de sobrellevarlo como podemos, no tenemos otra forma, no tenemos consuelo. Sabemos muy poco de eso, pero creo que están en buen camino”.

“Yo tengo enojo, a mí me corre sangre por las venas, pero hasta que la Justicia haga todo su trabajo yo no puedo andar diciendo cosas que no debo. Voy a saludar a mi hijo, a decirle que estamos de pie luchando hasta que se consiga Justicia por él y por todos los chicos que la necesitan. No tenemos vida”, concluyó.

La carta completa de Julieta Fernando

