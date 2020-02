Uno de los hijos de la mujer violada en Puerto Deseado: “Mi hermanito apenas sabía hablar”

Tras despedir los restos de Santino, el nene que tiraron por un acantilado en Puerto Deseado, el hermano dijo que “él apenas sabía hablar” y que espera que a los acusados “le den la pena máxima”.

“Es un gran dolor. Espero que la Justicia les dé la pena máxima”, manifestó otro de los hijos de la mujer sobre los detenidos. La familia de María Subelza, la mujer violada, todavía no sale de la conmoción y espera una respuesta rápida.

En diálogo con Arriba Córdoba, el joven contó que trabaja desde hace tres años en el Ejército Argentino en Santa Cruz. Y recordó que su mamá y su hermano habían viajado desde Salta para visitarlo en sus vacaciones.

“Cuando los dejé (en la costa) no vi nada raro. Solo había una familia”, recordó, y aclaró que tenía que pasar a buscarlos cuando saliese de su turno laboral. Sin embargo, recibió el llamado del hospital para avisarle lo que había pasado.

“Si me llegan a decir que los liberan o que pueden salir de la cárcel en poco tiempo, no sé qué haría”, reflexionó. “Estos delincuentes no pensaron en mi mamá y mi hermanito, espero que se haga justicia”, cerró.