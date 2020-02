Tras 23 años en prisión, liberan a Fabián Tablado: “Tengo mucho remordimiento por lo que pasó”

Fabián Tablado quedó en libertad, tras cumplir con su condena de 23 años en prisión. “Tengo mucho remordimiento por lo que pasó. Todos los días pido perdón”, dijo.

El femicida, que asesinó de 113 puñaladas a Carolina Aló, y luego, cumpliendo la condena en la cárcel, amenazó de muerte a su pareja de ese momento y a su suegra, ya podrá disfrutar de su libertad.

“No voy a volver a mi barrio. Quiero terminar la carrera de abogacía. Por supuesto, que estoy arrepentido. Yo no soy solo lo que hice en el pasado. Siempre me pregunto por qué la maté. Soy consciente del mal que hice. No hay un día en que no me sienta culpable. Voy a tratar de hacer lo mejor posible. Me arruiné la vida y la de Carolina“, dijo.

“Estudié derecho en la cárcel y quiero terminar la carrera de abogacía. Nunca voy a haber pagado por lo que hice. A veces me siento mal, quiero reflexionar”.

“Tengo buena relación con mi ex y amo mucho a mis hijas”, sostuvo. Sin embargo, los peritos del caso expresaron que, si bien se encuentra estable psicológicamente, no está preparado para revincularse con sus mellizas de 11 años.

Recordemos que, ayer, el papá de Carolina Aló, Edgardo, pidió, ante la Justicia, una orden de restricción para el asesino de su hija, en 1996.

