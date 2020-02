Murió el atleta olímpico Braian Toledo: su historia de superación

El deportista Braian Toledo falleció a los 26 años en un accidente de moto en Marcos Paz. La muerte conmociona a todos sus colegas debido a su historia de vida que desde el primer día sufrió las necesidades más básicas.

Según testigos iba en su moto cuando impactó de lleno contra una loma de burro que no estaba señalizada, en Marcos Paz.

A pocos meses de Tokio 2020 para el atleta, su familia aún vivía en una casa sin agua potable y su padre abandonó la casa en distintas oportunidades. Su madre, Rosa Idalgo, contó en una oportunidad que lloraba porque no tenía para darle de comer a él y a sus hermanos.

“Una noche mi mamá lloraba porque no sabía qué iba a darnos de comer al otro día. Yo le dije que se quedara tranquila porque que me iba a ocupar de conseguir el alimento y de construir una casa para la familia”, dijo en una nota con Toda Pasión.

La persona que lo inició en el mundo de la jabalina fue su entrenador Gustavo Osorio, quien vio el potencial que tenía y le enseñó las técnicas del deporte. Para los jóvenes de su barrio, Toledo era un referente.

La primera competencia importante para Braian fue en 2008 en los Juegos Evita. Después tuvo su paso en Mundiales juveniles, Juegos Olímpicos de la Juventud, Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos (Londres 2012 y Río 2016).

Tras su competencia en Río, Braian dejó a su entrenador Osorio y partió rumbo a Finlandia para potenciar su habilidad con la jabalina. “Me fui porque me cansé que me ganaran siempre. Sentir que estás ahí, pero que faltan siempre cinco para el peso. La Argentina me dio muchísimo, mi ex entrenador también, pero justamente la jabalina crece en Europa”, comentó en diálogo con La Nación.

Si bien ahora estaba lesionado en los ligamentos de su tobillo derecho, Toledo dijo que estaba tratando de “llegar a Tokio” ya que serían sus terceros “Juegos con 26 años”.

