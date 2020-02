Se conocieron nuevos audios de los rugbiers, a horas del crimen de Fernando

Se filtraron más audios de los rugbiers, luego del asesinato de Fernando Báez Sosa. Se trata de un amigo de la manada, que había llegado a Villa Gesell, y le envió una grabación de voz a uno de los acusados.

Se trata de FT, quien es amigo del grupo y menor de edad, por lo que su identidad se encuentra resguardada del público. Este le habló a uno de los rugbiers, ya que habían quedado en que dejarían sus bolsos en donde se alojaban Máximo Thomsen y sus compañeros.

FT, quien es amigo de la manada por vivir en Zárate, le mandó múltiples audios de WhatsApp a Blas Cinalli. Fue él quien les advirtió a los rugbiers que Fernando había muerto por la golpiza que le dieron, a la salida de Le Brique.

Nuevos audios de los rugbiers con un amigo de otro grupo: FT

“Pero estás loco vos. Vos te pensás que yo quiero hacer algo hermano.Mataron a una persona. Vos me estás jodiendo. No es ninguna bol…papi. Qué me voy a meter. Agarro y llego acá a Villa Gesell. Me mando a lo de los chicos: ‘Podemos dejar el bolso hasta que nos den el hotel. Sí, vengan a dejar’. Estaban todos durmiendo, uno solo”, comenzó diciendo.

“Estaba toda la Policía en la calle. Qué pasó: ‘Hubo un homicidio’ dice ayer a la salida del boliche. ‘Una pelea’, dice. Y terminaron con la vida de un chico. Bueno pasó, no creíamos viste. Preguntamos a unos policías, nos dijo lo mismo. Vamos a la casa de los pibes, dejamos las valijas”.

“Uno de los pibes, Blas se llama, que estaba ahí en la casa de ellos. Agarró y nos empezó a contar que ayer se habían peleado. Que sé yo. Y que lo agarraron a uno y no sabían si estaba medio muerto, pero que no creían que estaba medio muerto. Y después nos contó que los salió a correr la Policía y que se metieron a la casa. Cuando nos contó eso, le dije: ‘No amigo, a la persona esa la mataron’. Nos contó eso y fuimos a ver qué onda”, siguió.

“Eso es porque salieron mamados y se empezaron a pelear. Son los que juegan al rugby, los enormes, los grosos. No se midieron, tienen fuerza. Lo cag… a patadas en el piso y lo mataron. Yo me cag… hasta las patas y les dije: ‘Ustedes están re locos, amigo. Andá a levantar a los pibes ya y andá a decirles ya y tómense el palo para Zárate, vayansé, vayansé’. No, no que están flasheando, acá en Gesell están exagerando todo. ‘Están re locos, vamos a tu casa'”.

“Me dio la llave de la casa, fuimos. Agarramos nuestros bolsos y nos vinimos a la puerta del hotel a quedarnos. Y después fuimos y los tenían a todos tirados en el piso. La DDI alrededor de la casa, revisándoles la casa y se los llevaron a todos detenidos”, concluyó.

