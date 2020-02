Se realizó la primera indagatoria ante la fiscal Verónica Zamboni. Se negaron a declarar oficialmente y a aceptar preguntas de quien los investiga, aunque sí hablaron. ¿Qué dijo cada uno?

Según informó el portal Infobae, hubo algunos de los ocho que hicieron uso de la palabra, aunque no emitieron una declaración oficial. Por lo tanto, el pacto de silencio está intacto entre los acusados, desde que ocurrió el crimen.

¿Cuáles fueron las declaraciones de cada uno de los acusados, en la primera indagatoria?

Si bien no emitieron una declaración oficial, sí hablaron y dejaron en claro sus posturas. Máximo Thomsen especificó que no iban a declarar ante la fiscal, “quien les mintió desde el principio” y pidió que esté presente el juez de garantías David Mancinelli.

“Nos mintió que nos había mostrado el expediente y que se había leído y no era cierto. Nosotros nos sentimos muy frustrados por la Justicia. No se nos explicó nada. Nos dijeron cosas que no entendimos y nunca se nos dio el espacio para que nos expliquen qué era lo que estaba pasando. A nosotros nos condenó la sociedad antes que cualquier juez o fiscal. Nos condenaron los medios diciendo todo lo que supuestamente había pasado. Ellos tenían los videos y nosotros nos enteramos por nuestras familias el día de visitas, ya privados de nuestra libertad. Nos enteramos todo lo que había pasado ese día porque nunca nos lo habían explicado”, dijo.

“Quiero aclarar que en la cárcel no estamos como dicen los medios, que dicen que tenemos aire acondicionado, que tenemos ventiladores, que somos presos VIP cuando en realidad estamos toda la noche escuchando lo que nos dicen otros presos, que nos gritan que tienen precio nuestras cabezas, que Burlando los va a defender, que nos quieren violar. Nos gritan de todo por la ventana”, siguió.

Por otra parte, Ciro Pertossi siguió la misma línea. Sostuvo que ellos tienen ganas de declarar y que “se termine todo esto”. “Nos enteramos que en otros penales también tenemos amenazas, o sea que no podemos ir a cualquier lado. Por medio del teléfono que nos da el penal nos enteramos que hasta los propios guardiacárceles nos esperan en otros penales con amenazas. Lo único que tenemos nosotros es miedo de que nos pueda llegar a pasar algo”, aseguró.

También hizo uso de la palabra Enzo Comelli:”Tengo mucho miedo, por ejemplo, estando dentro de la cárcel, del penal de Dolores. Recibimos muchos insultos y amenazas de parte de los otros internos por ventanas a la madrugada, a la tarde, a toda hora. Por el hecho de que si nos hacían daño el abogado Burlando y su estudio los iban a defender”.

El resto, Ayrton Viollaz, Luciano y Lucas Pertossi y Matías Benicelli se negaron a hablar y a declarar. Hoy declararán Juan Pedro Guarino y Alejo Milanesi, quienes ya recuperaron su libertad.

