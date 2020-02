Habló el tío del sospechoso 11 y dijo que no participó de la golpiza en la que asesinaron a Fernando

Habló el tío de “Pipo”, el sospechoso número 11, que fue identificado recientemente, como último miembro de la manada que asesinó a Fernando Báez Sosa, en Villa Gesell. Negó que su sobrino haya participado de la golpiza, en Le Brique.

La querella presentó esta teoría, desde un principio: la existencia de un último miembro en la patota de rugbiers. Se lo reconoció con una selfie, sacada por Blas Cinalli, en la que se ve al grupo entero, después del crimen del chico de 19 años.

VER MÁS: Zárate: familiares de los Pertossi amenazaron a otra víctima de la patota de rugbiers

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de TKM (@mundotkmcom) el 17 Feb, 2020 a las 10:01 PST

El tío de “Pipo” habló de la acusación

Frente a esta nueva identificación, el tío de “Pipo” habló en los medios de comunicación y expresó que su sobrino sería incapaz de cometer un acto de ese calibre. “Lo conozco de chico, se crió conmigo. No es capaz ni de meterse, es buen pibe”, sostuvo, en diálogo con El Trece.

“Él no juega al rugby, es futbolista. No es amigo de ellos, sí los conoce. Él fue con otro grupo de amigos (a Villa Gesell). No hubo más nada que la foto que se sacaron por ser conocidos de Zárate”.

“No, y toda mi familia y yo lo vamos a defender. Es un buen chico que está terminando la escuela y está por arrancar la facultad”, concluyó.

VER MÁS: Caso Fernando: a un mes del crimen, se filtró la selfie que se sacaron los rugbiers tras asesinar a Fernando