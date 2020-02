Una jueza escribió un fallo para que una nena de 9 años lo entienda: le dio la paternidad a dos hombres

Una jueza escribió una sentencia especial para que la entienda una nena de 9 años, en un caso de paternidad: la magistrada aceptó darle la paternidad a dos hombres, en Tucumán.

La magistrada le otorgó la tutoría de una pequeña, a dos hombres, además de tener su mamá, y lo hizo de una forma muy emotiva. Escribió el fallo de manera que la menor de edad pudiera entender lo que ocurría en el juicio.

Una jueza le dio la paternidad de una niña a dos hombres y lo hizo de una forma emotiva

El caso sucedió en la localidad tucumana de Amaicha Del Valle. La jueza Mariana Josefina Rey Galindo, jueza Civil en Familia y Sucesiones de Monteros, decidió darle la paternidad a ambos padres. En el escrito, redactó “Juli”, identidad ficticia, ya que se trata de una niña.

“Juli, tenés razón cuando decís que no querés elegir entre tus dos papás. Tenés derecho a conservar a los dos: al papá Roberto y al papito Jorge. También tenés razón al no permitir a los grandes que te exijan ese tipo de elección. No hay nada que elegir”.

“Le gustan las matemáticas y quiere ser maestra cuando sea grande. Durante la semana vive con su papá Jorge (S.), su hermana Nair (S.) de 11 años, y doña Hilda –hermana de Jorge-. Los fines de semana vive con su papá Roberto (L.) y su hermana Hade (L.). La mamá de Juli se llama Lucía y vive en otro sitio. Allí -en la casa de su mamá- también tiene dos hermanos más pequeños. Ellos se llaman Ludmi y Nico, ambos son muy chiquitos –nos cuenta Juli-“, siguió.

“Juli, tenés razón cuando decís “que no querés elegir entre tus dos papás”. Tenés derecho a conservar a los dos, al papá Roberto y al papito Jorge. También tenés razón al no permitir a los grandes -y admiro tanta valentía- que te exijan ese tipo de elección. No hay nada que elegir. Vos no tenés que elegir entre Jorge y Roberto. Porque según lo que hablamos y me hiciste saber, es que sentís que los dos son tus papás. Listo eso es lo importante. Y así lo voy a escribir en esta sentencia”, concluyó la jueza.

