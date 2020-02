Salta: un médico discriminó a un hombre trans en el hospital

Un médico del Hospital Materno Infantil fue denunciado en el INADI, por un hombre trans, a quien negó atender por su identidad de género. El hecho ocurrió en la provincia de Salta.

Charly Cabezas tiene 49 años y es paciente de la institución médica. Fue discriminado por Carlos Rivadeo, un tocoginecólogo, por ser transexual. Él fue a la clínica pública por tener una hemorragia ginecológica.

VER MÁS: Caso Lucía de Tucumán: condenaron a 18 años de prisión efectiva al abusador de la nena

Discriminado en el hospital por ser un hombre trans

“‘No sé qué cosa rara sos vos (…) Yo atiendo a mujeres embarazadas, no a hombres o no sé qué sos’, me gritaba fuerte, todos lo miraban, me hizo pasar vergüenza, me trataba de lo peor”, contó que le dijo el médico.

El médico le negó la atención y no le realizó un estudio ginecológico para el cual tenía turno y receta. Dejó asentada su queja, en el libro correspondiente e intentó hablar con alguna autoridad, que no encontró.

“Las ginecólogas comentaban que el doctor tiene mal carácter y que ya había maltratado a madres embarazadas y a chicas adolescentes”, contó Cabezas.

Frente a esta situación, realizó la denuncia ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).

VER MÁS: Grabó a su abusador: es su tío y ahora está prófugo