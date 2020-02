La astronauta que más tiempo pasó en el espacio: “Estoy abrumada y feliz”

El logro más importante lo había obtenido Peggy Whitson en 2017 al transcurrir 289 días en el espacio. Entre 1994 y 1995, el astronauta ruso Valeri Polyakov pasó 43 jornadas en órbita, en la estación Mir.

? Longest single spaceflight in history by a woman ??? Second-longest single spaceflight by a U.S. astronaut ?? Seventh on the list of American space travelers for total time in space

La ingeniera de vuelo que había completado sus misiones de entrenamiento en 2015 y casi cuatro años más tarde viajó por primera vez al espacio integrando la tripulación de exploración número 59, también consiguió otro hito: fue parte de la primera caminata espacial íntegramente femenina ocurrida el 18 de octubre del año pasado, en la cual participó la astronauta Jessica Meir.

Koch realizó seis caminatas espaciales y acumuló 42 horas y 15 minutos. Durante su estadía en la estación, Koch orbitó la Tierra 5.248 veces, viajó 224 millones de kilómetros, equivalente a aproximadamente 291 viajes de ida y vuelta a la Luna.

El aterrizaje de la nave Soyuz MS-13 ocurrió el jueves 6 de febrero en un área remota de Kazajistán, al sureste de la ciudad Dzhezkazgan.

This journey has been everyone’s journey. Thank you to all involved in the success of our mission, and for giving me the opportunity to carry everyone’s dreams into space. I’m filled with gratitude to be back on the planet! pic.twitter.com/Mo2pk152vv

— Christina H Koch (@Astro_Christina) February 6, 2020