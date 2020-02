Se conoció una carta de Fernando Báez Sosa en la que revelaba sus 13 sueños

Un grupo de rugbiers asesinó a golpes a Fernando Báez Sosa a la salida de un boliche en Villa Gesell. Ahora, su mamá Graciela Sosa encontró una carta entre la ropa de su hijo y reveló cuáles eran sus sueños.

La madre de la víctima habló este lunes en distintos programas y destacó que “le arruinaron la vida”. “Sonó mi teléfono y no sabía quién me llamaba. Y me dijo ‘ te tengo que dar un número porque a Fer lo tuvieron que llevar al hospital’. Era la madre de un compañero”, recordó.

“Empecé a sentirme mal y le dije que me diera el número. Entonces llamo a un amigo de Fer a su celular y le digo ‘¿qué le pasó a Fernando?’, y justo se corta la comunicación”, aseguró la mamá.

“Ahí mi dijo ‘Fernando está muerto. Y yo comenzcé a pegarle fuerte a mi marido y le dije ‘es mentira’”, reveló. “Fue terrible ese día, interminable. Fuimos [a Gesell] y tenía esperanza porque alguien llamó y dijo que podía ser otro chico de La Plata. No lo deseaba tampoco, pero pensaba que podía ser otro chico”, señaló.

Con el correr de los días, Graciela encontró una carta de él entre sus ropa en un cajón donde revelaba sus 13 sueños para un futuro.