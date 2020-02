La postura de María Kodama por el uso del lenguaje inclusivo : “Me parece una cosa absurda”

María Kodama cuestionó el uso del lenguaje inclusivo y dijo que es una moda ya que “deforma el castellano”. “Es mejor decir las palabras en masculino y femenino que usar la e”, comentó la viuda del escritor Jorge Luis Borges.

“La verdad que me parece una cosa absurda. Me parece que el punto de vista de una oración, de una cosa que la esté componiendo, no puede usar eso”, opinó.

“No digo que no hay hombres que son espantosos, no lo niego. Quiero decir que mi relación (con ellos) siempre ha sido muy buena y si hago la cuenta, tengo más amigos hombres que mujeres. Quizás por mi manera de ser, también, no lo sé. Nunca sentí al hombre como algo que me domina o que yo fuera inferior”, agregó durante una entrevista con Marcelo Longobardi en CNN.

La escritora aclaró que le parece una “moda” más que algo que coincida con la forma de hablar y escribir de las personas a futuro.

