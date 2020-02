La mamá de Fernando Báez Sosa contó cómo se enteró del crimen de su hijo

La madre de Fernando Báez Sosa relató cómo fue el momento en que se enteró que su hijo estaba muerto, en Villa Gesell. “Empecé a pegarle a mi marido con todas mis fuerzas”, sostuvo.

Graciela Sosa decidió brindar una entrevista a la periodista Mónica Gutiérrez, en su programa de la tarde. Allí, la mamá del joven de 19 años brutalmente asesinado, en la costa argentina, narró cómo se enteró del crimen.

VER MÁS: “No escriban más que lo matamos”: el mensaje de uno de los rugbiers, antes de ser detenidos

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de TKM (@mundotkmcom) el 23 Ene, 2020 a las 12:45 PST

La mamá de Fernando Báez Sosa contó cómo se enteró del asesinato de su hijo

La señora contó que, con su marido, ya se habían despertado, a la mañana temprano, para ir a trabajar. Cuando sonó el teléfono, ella atendió. Se trataba de la mamá de un amigo de Fernando, que su hijo había sido llevado al hospital. En ese momento, se empezó a contactar con los más compañeros de su hijo, y hasta con Julieta, la novia, pero no logró obtener mayor información.

Finalmente, la llamó el comisario de Villa Gesell y le contó a su esposo la noticia. “Mi marido decía ‘sí, sí, y sí…’ y corta. Ahí, le pregunté: ‘¿qué te dijo?’. Mi marido primero no me contestó. ‘¡¿Qué te dijo?!’, insistí. Ahí mi esposo me dijo: ‘Fernando está muerto'”.

“Empecé a pegarle a mi marido con todas mis fuerzas y a gritarle que era mentira, que no era verdad. Lo pateé, le pegué en la cara y en el cuerpo, todo… ‘Me estás mintiendo. ¡Mi bebé!’. Ese día fue terrible”, dijo.

Después de viajar hasta la ciudad costera, el comisario les mostró el cuerpo de su hijo y su DNI. “Dios me dio la fuerza y el coraje de ver a mi hijo…tenía ganas de abrazarlo, pero no podía. Estaba muy deteriorado por todos los golpes”, concluyó.

VER MÁS: Se realizó la pericia de los celulares de los rugbiers: las revelaciones de la investigación