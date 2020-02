Revelaron un audio de Amber Heard de 2015 en el cual reconoce que era agresiva con Johnny Deep, quien era su pareja en ese momento. “No sé cuál fue el movimiento de mi mano, pero estás bien, no te lastimé, no te di un puñetazo, solo te estaba pegando”, admite la actriz de Aquaman.

“No puedo prometerte que no voy a reaccionar físicamente en otra oportunidad. Dios, a veces me enojo tanto que pierdo la razón. Lamento no haberte golpeado en toda la cara con una bofetada adecuada, pero te estaba dando un puñetazo. Bebé, no estás golpeado”, se la escucha decir a Heard.

A la vez, se escucha decir a Deep que tiene miedo de morir. “Nena, te lo dije una vez, tengo mucho miedo de que seamos una escena del crimen ahora mismo (…) no puede haber violencia, deberíamos separarnos si la hay”, comentó.

En 2016, la pareja se separó y ella lo denunció por violencia de género y pidió una perimetral. “Me pegó una cachetada muy fuerte, me agarró del pelo y me arrastró desde una escalera hacia una oficina, luego del living a la cocina y de la habitación a la suite para invitados”, declaró Heard. Luego, y sin nombrarlo, declaró en una nota con el The Washington Post que fue violento con ella.

Con el correr de los años, Deep le reclamó a su ex mujer una compensación de 50 millones de dólares y aseguró que fue él quien recibió un trato abusivo.

“Ella fue la perpetradora y yo la víctima. Mientras combinaba las anfetaminas recetadas y las drogas no recetadas con alcohol, la señora Heard cometió innumerables actos de violencia doméstica en mi contra, que en algunos casos me causaron daños corporales graves, a menudo en presencia de un testigo externo”, declaró.

“Me golpeaba, me daba puñetazos y patadas. Me lanzaba con frecuencia objetos contra mi cuerpo y mi cabeza, como botellas pesadas, latas de gaseosas, velas encendidas, controles remotos de televisores y disolventes de pintura. [En una ocasión] se volvió loca y comenzó a tirar botellas”, reconoció, luego de haberle pedido firmar un acuerdo nupcial después de casarse en 2015.

“Tuve que someterme a tres cirugías para reconstruir mi dedo. Temí perder el dedo, el brazo y la vida”, recordó el actor.

El deterioro fisico, estos malos años… Nada va a devolverle a Johnny todo lo que ha tenido que pasar y sufrir siendo desacreditado a cada paso que daba o pelicula que hacía. No teneis la verdad absoluta, espero que esto os sirva de leccion #JusticeForJohnnyDepp — ?#JusticeForJohnny (@radquinzel) February 2, 2020

A raíz de la filtración del audio, los seguidores de Johnny pidieron reivindicar al actor luego de las graves acusaciones en su contra.

