La justificación de la novia de Lucas Pertossi: “Los chicos son tranquilos y hablan sin saber”

Tras el crimen en Villa Gesell, impulsan la "Ley Fernando" para aplicar la "mano prohibida" a los rugbiers y otros deportistas. . . . “Hay que involucrar mucho más a los clubes porque no alcanza con que los echen después de que pase algo como hizo el club de Zárate” aseguró el diputado nacional, Daniel Lipovetsky. #LeyFernando