Un millón y medio de personas firmaron para cambiar el logo de la NBA en reconocimiento a Kobe Bryant

Tras la muerte de Kobe Bryant, un millón y medio de usuarios firmaron una petición para cambiar el logo de la NBA en reconocimiento a su carrera deportiva.

“Tras el prematuro e inesperado fallecimiento del gran Kobe Bryant, por favor firme esta petición en un intento de inmortalizarlo para siempre como el nuevo logotipo de la NBA”, reza el artículo del sitio Change.org.

Un usuario diseñó lo que sería el nuevo logotipo y se esperanzó de que “sus sueños se hagan realidad y pueda ver a Kobe Bryant incluido en el logo de la NBA”.

El exjugador Kobe Bryant, de 41 años, murió junto a su hija Gianna, de 13 años, en un accidente de helicóptero en la localidad de Calabasas, en el oeste de la ciudad de Los Angeles.

Retweet if u want this to be the New @NBA Logo … let’s make it happen ?? pic.twitter.com/K9cMNSEBmJ

— Max (@maxisnicee) January 27, 2020