Habló la novia de Fernando Báez Sosa: “No queremos venganza, queremos justicia”

La novia de Fernando Báez Sosa fue quien lideró la sentada pacífica para pedir justicia por él, tras el crimen perpetuado por los diez rugbiers. “Pedir que les hagan eso es igual de inhumano que lo que le hicieron a Fer”, sostuvo.

Julieta Rossi habló, por primera vez del crimen, con los medios de comunicación. Junto a la familia y amigos de la víctima, organizaron una manifestación por el adolescente de 19 años, asesinado hace una semana.

VER MÁS: Repudio por una foto de Eameo que incentiva la cultura de la violación para con los rugbiers del caso Fernando

Video relacionado: la culpa no es del deporte, sino de las relaciones de poder

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de TKM (@mundotkmcom) el 23 Ene, 2020 a las 12:45 PST

La novia de Fernando Baéz Sosa habló públicamente por primera vez

“Últimamente vi mucha gente violenta: en las redes sociales o en la televisión que pedían que a los diez rugbiers les pegaran o cosas que violaran adentro de la cárcel. Pedir que les hagan eso es igual de inhumano que lo que le hicieron a Fer. No creo que esa sea la solución. Queremos ‘Justicia’, no venganza”, dijo, en diálogo con el ciclo televisivo Crónicas de la tarde.

En toda la sentada, ella no se sacó la campera deportiva roja, que le pertenecía a su novio. Además, aseguró que los padres de él están “destrozados”. “Fer era su único hijo, al que esperaban todas las noches con la comida. Ahora ya no está: no hay nadie que entre por esa puerta excepto ellos dos. Yo los llamo todos los días para ver cómo están”.

Contó que seguirá empapelando la ciudad con la cara de Fernando, para que nadie se olvide de lo sucedido. “Si me tengo que quedar sentada en mi casa, me muero”.

VER MÁS: Uno de los rugbiers del crimen de Fernando dijo que “no hizo casi nada”