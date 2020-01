Las declaraciones de los testigos que vieron el accidente fatal de Kobe Bryant

Varios testigos del accidente aéreo de Kobe Bryant contaron cómo vieron caer el helicóptero del basquetbolista y qué escucharon esa fatídica mañana en Los Ángeles.

La estrella de la NBA durante 20 temporadas murió, ayer, junto a su hija Gianna María Onore Bryant, de 13 años. Los vecinos del lugar donde cayó la aeronave del deportista contaron qué observaron, en el momento de la tragedia.

¿Cómo fue el accidente fatal que mató a Kobey Bryant, su hija y siete personas más?

Según Los Ángeles Times, dos testigos aportaron varios datos. “Estaba sentado en la mesa de mi comedor el domingo por la mañana cuando escuché el zumbido de las palas del helicóptero. Era una mañana nublada, con visibilidad a menos de 20 metros. Miré hacia una ventana cercana en mi casa de Calabasas y escuché un estallido masivo, seguido de unos segundos de silencio. Luego, una bola de fuego estalló en una ladera de Las Vírgenes Road”.

“Pude ver que el avión había sido destrozado y estaba en llamas. Resultó que el avión era un helicóptero, y estaba disperso en muchos pedazos en la ladera. En los minutos siguientes, llegó una corriente de bomberos para combatir el incendio”, siguió.

La aeronave, según los registros oficiales, sobrevoló la ciudad de California de sur a norte, sin ningún tipo de problemas. A los cuarenta minutos de haber despegado, se estrelló en un monte, de fácil visibilidad.

Otro de los testigos, un hombre de 62 años de edad, contó que escuchó muy cerca y fuerte al helicóptero, sonido que le pareció inusual. “No sonaba bien y volaba muy bajo. Lo vi caer. Nadie podría sobrevivir a eso”, dijo.

A su vez, una mujer de 40 años, vecina del lugar donde ocurrió el siniestro, también vio lo que sucedió. “Me estaba acercando a mi calle y escuché este helicóptero muy ruidoso. Tenemos muchos helicópteros que van y vienen de Santa Bárbara, mucha gente tiene helicópteros privados aquí, los escuchamos, pero esto fue inusual. Fue increíblemente fuerte, sonaba como si estuviera tan bajo como una azotea”.

“Provenía del oeste hacia el este, una ruta típica. Escuché un sonido muy fuerte pero no vi mucho debido a la densa niebla. Fue justo encima de la cabeza y luego, cinco segundos después, no escucho motores, nada. Simplemente no había nada. Absolutamente nada todavía. Después escuché una explosión”, aseguró.

Se calcula que el helicóptero cayó desde 100 metros de altura y que iba a una velocidad de 200 kilómetros por hora.

