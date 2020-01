Hablemos de depresión, hablemos de salud mental

Hablemos de depresión, de cómo nos afecta y de cómo podemos superarla. El caso de personas famosas, que se destacan mundialmente en lo que hacen, trabajan de lo que les gusta y aún así parecenno tener sus vidas resueltas visibiliza lo que ocurre con un montón de gente alrededor del mundo. Es mucho más común de lo que creés y no debe ser ningún estigma.

Sophie Turner y Michael Phelps sufren depresión. La depresión es una enfermedad mucho más frecuente de lo que creés. Tristeza, falta de interés en actividades, sensación de no escapatoria, son todos síntomas de la depresión. Igualmente, sentirte triste no siempre es igual a tener depresión. Es un cuadro que no diferencia género ni edad. Un 9% de la población argentina sufre este mal. No dudes en hablar de esto. Se puede salir de forma ordenada y terapéutica. Hay muchísimas posibilidades para no volver a sentirse de esta manera. La importancia de pedir ayuda profesional.

