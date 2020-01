El último mensaje de WhatsApp que envió Fernando Baéz Sosa: “Mami, te quiero”

“Mami, te quiero”, fue el último mensaje que Fernando Baéz Sosa le envió a su mamá Graciela Sosa el viernes a la noche antes de morir en manos de un grupo de rugbiers. Por el crimen están aprehendidos once jóvenes de Zárate.

“Estamos muy tristes, ninguna persona se merecía esto. Solo queremos justicia y que paguen los responsables. No encuentro explicación de lo que pudo haber pasado. Estoy muerta, era mi único hijo”, afirmaron los padres de la víctima en diálogo con la prensa en la puerta de su casa en Capital Federal.

Se refirió además a la última comunicación que tuvo con él, previo al asesinato. “La última vez que tuve contacto con él fue por mensaje. Le pregunté cómo estaba, y me respondió que se encontraba muy bien. Luego me dijo: ‘Mami, te quiero’. Esa fue la última vez que me contacté con él…”, dijo entre lágrimas.

Además, reveló que Fernando se había anotado para estudiar Derecho en la Facultad de la UBA y que su aspiración era recibirse de abogado. “Era un chico bueno, decente, servicial. No se merecía esto: nadie se merece esto”, comentó.