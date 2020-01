La expareja de uno de los rugbiers denunciados por difundir imágenes íntimas: “Agradecé que no te c… a palos”

La exnovia de uno de los rugbiers del Club Universitario de La Plata denunciado por viralizar imágenes íntimas de sus relaciones sexuales reveló el calvario que vivió. “Me apretó contra la cama y me dijo ‘agradece que no te cago a palos'”, relato Mara Sist.

Después de que se hiciera famosos el caso en Twitter, la chica decidió hacer pública su denuncia por violencia de género contra Fernando Fernández, quien la amenazó con golpearla, violarla y matarla.

“A Narella (una de las chicas que denunció al grupo de rugbiers) la conozco. No me quise involucrar mucho por miedo, para no revivir la situación porque esto pasó hace cuatro meses y todavía estoy tratándolo con el psicólogo. Pero cuando vi que la amenazaron, cómo la hicieron sentir y que estaba llorando todos los días sentí que tenía que compartir mi verdad sobre lo que es él y su grupo de amigos”, relató Mara en una entrevista televisiva.

“Fue mucho el abuso físico. Me asustó”, subrayó la víctima en diálogo con TN y contó que le costó salir de la relación y hacer la denuncia porque muchas veces él “la hacía sentir responsable de su enojo”.

“La manipulación va creciendo poco a poco. Empieza con hechos muy chiquitos y los vas aceptando y asimilando, decís que es normal, que tenés la culpa, que está en vos cambiar la actitud y cuando te pide perdón le creés que va a cambiar. Nunca pasa. Va escalando cada vez más, lo vas aceptando cada vez mejor”, agregó.

“Cuando me agredió la última vez, me inmovilizó en la cama y me dijo ‘agradecé que no te c… a palos, te voy a matar’”, recordó.

“A las mujeres las tratan de objeto, nos sienten trofeos. Se jactan, se ríen, lo disfrutan”, expresó y especificó que es una conducta en equipo en la que “se cubren unos a otros”, reflexionó sobre la denuncia que realizó en la fiscalía de violencia de género.

“Me agarró mucha impotencia, tristeza, me agobió la situación y quise compartir lo que es de verdad para que no le pase a ninguna chica más”, concluyó, sobre el motivo que la llevó a viralizar la denuncia.

