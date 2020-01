Una tenista abandonó el Abierto de Australia por un ataque de tos por el humo de los incendios

Una jugadora eslovena tuvo un ataque de tos en el Abierto de Australia y tuvo que abandonar el certamen. “Tuve miedo de desmayarme. No podía seguir”, declaró la 180º del ranking ATP.

La tenista abandonó en medio de una crisis de tos, cuando ganaba por 6-4, 5-6 a la suiza Stefanie Voegele, por la polución de una espesa nube que rodeaba la ciudad de Melbourne.

“No es sano para nosotros (jugar en estas condiciones)”, añadió. “Me he quedado sorprendida. No pensaba que nos harían jugar hoy, pero no teníamos elección”, añadió Dalila Jakupovic.

En el mismo sentido, la canadiense Eugenie Bouchard tuvo que recurrir al médico en la pista debido a dolores en el pecho, aparentemente debidos también a dificultades respiratorias. Pero pudo terminar su partido y pasar a la segunda ronda de calificaciones.

En cuanto a la toma de decisiones por parte de los organizadores, solo decidieron suspender los entrenamientos aunque mantuvieron los partidos.

